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Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşadı. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

13.10.2020 16:50 - Son Güncelleme: 13.10.2020 16:52
Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...

Güzel oyuncu Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinden önce Atv'nin unutulmayan dizilerinden olan Kara Para Aşk ile tanınmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.

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Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay, kısa saçları ve ayrık dişleri ile oldukça sevimli görünüyor.Şimdilerde gamzeleri ile dikkat çeken başarılı oyuncu değişimi ile de şaşırtıyor. İşte Damla Colbay'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...

YASEMİN KAY ALLEN

Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...
Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...

EDA ECE

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