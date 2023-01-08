Güzel Günler’in Altan ve Atakan’ı hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Zeynep Camcı ile Olgun Toker arasında meğer...
Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Burak Dadak, Orkuncan İzan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güzel Günler dizisinde Altan ve Atakan karakterlerini canlandıran Zeynep Camcı ile Olgun Toker'ın hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Boylarından oynadıkları dizilere kadar birçok konu merak edilip araştırılan ünlü oyuncuların arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
08.01.2023 22:44 - Son Güncelleme: 08.01.2023 22:44
Güzel Günler dizisinde Altan ve Atakan karakterlerini canlandıran Zeynep Camcı ile Olgun Toker İzan, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
Hayatları merak edilen Zeynep Camcı ile Olgun Toker'in boylarından oynadıkları dizilere kadar birçok konu hakkında araştırma yapıldı.
İki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanalar, Zeynep Camcı ile Olgun Toker'in aynı yaşta olduklarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.