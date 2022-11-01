Güven Kıraç kendinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! 12 yıllık eşiyle boşandı 10 milyon TL, Cihangir'deki ev ve...
Güven Kıraç kendinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! 12 yıllık eşiyle boşandı, dava detayları ortaya çıktı. Geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te genç aşkıyla el ele görüntülenen Güven Kıraç birkaç gün önce de dudak dudağa yakalandı. İhanet nedeniyle 12 yıllık eşiyle evliliğinin bittiği öğrenilen Güven Kıraç'ın boşanma davasının detayları ortaya çıktı. Güven Kıraç eski eşine bakın neler vermiş...
01.11.2022 11:50 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:50
Güven Kıraç kendinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! 12 yıllık eşiyle ihanet nedeniyle boşanan Güven Kıraç, 10 milyon TL nakit para, Cihangir'deki ev ve çocuklarının velayetini verdi.
Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.