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Güven Hokna bir deri bir kemik son haliyle görenleri şoka uğrattı! Yaprak Dökümü'ndeki "Ağzımızın tadı kaçmasın" repliğiyle hafızalara kazındı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde tekrarları bile oldukça izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin annesi Hayriye Hanım'ı canlandıran Güven Hokna'ydı. Çok uzun bir süredir ekranlarda olmayan Hokna son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 16:07 Güncelleme 15 Ocak 2024, 16:07
Güven Hokna bir deri bir kemik son haliyle görenleri şoka uğrattı! Yaprak Dökümü’ndeki Ağzımızın tadı kaçmasın repliğiyle hafızalara kazındı 1

Bir dönemin en çok sevilen dizilerinden biriydi Yaprak Dökümü.

Güven Hokna bir deri bir kemik son haliyle görenleri şoka uğrattı! Yaprak Dökümü’ndeki Ağzımızın tadı kaçmasın repliğiyle hafızalara kazındı 2

Dizinin oyuncu kadrosunda adeta yok, yoktu.

Güven Hokna bir deri bir kemik son haliyle görenleri şoka uğrattı! Yaprak Dökümü’ndeki Ağzımızın tadı kaçmasın repliğiyle hafızalara kazındı 3

Evin annesi Hayriye Tekin'i canlandıran isim ise Güven Hokna'ydı.

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