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Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, herkesin merak ettiği 'Bebek ne zaman?' sorusuna yanıt verdi. 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturarak taçlandıran Gupse Özay ile Baruş Arduç çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti o dönem. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu Barış Arduç evliliğine dair sorulara yanıt verirken herkesin merak ettiği bebek sorusuna da açıklık getirdi. Barış Arduç baba mı oluyor? İşte detaylar...

04.02.2021 10:06 - Son Güncelleme: 04.02.2021 10:58
Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

BARIŞ ARDUÇ BABA MI OLUYOR?

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması geldi. 6 yıllık birlikteliği nikahla taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyor.

Yakışıklı oyuncu önceki gün Levent'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç'un bebek açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni projeleriyle ilgili "Çekimlere henüz başlamadık, başlasak zaten haberiniz olur" dedi.Barış Arduç, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna ise gülerek "Biraz daha zaman var" dedi.

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

BARIŞ ARDUÇ'UN BEBEK AÇIKLAMASI

"Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah."

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini nikahla taçlandıran Gupse Özay'ın yaşı merak konusu oldu.

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?

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