Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması! Baba mı oluyor?
Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, herkesin merak ettiği 'Bebek ne zaman?' sorusuna yanıt verdi. 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturarak taçlandıran Gupse Özay ile Baruş Arduç çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti o dönem. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu Barış Arduç evliliğine dair sorulara yanıt verirken herkesin merak ettiği bebek sorusuna da açıklık getirdi. Barış Arduç baba mı oluyor? İşte detaylar...
BARIŞ ARDUÇ BABA MI OLUYOR?
Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan bebek açıklaması geldi. 6 yıllık birlikteliği nikahla taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyor.
Yakışıklı oyuncu önceki gün Levent'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç'un bebek açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.