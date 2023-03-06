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Haberler Magazin Gupse Özay'ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

Gupse Özay'ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç, Deliha filminde birlikte rol aldığı Gupse Özay ile 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Attıkları her adımla dikkat çeken oyuncu çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumunda bulundu. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...

takvim.com.tr
06.03.2023 22:22 - Son Güncelleme: 06.03.2023 22:22
Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

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Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

Sevilen çiftten geçen aylarda müjdeli haber geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

Attıkları her adımla dikkat çeken oyuncu çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumunda bulundu.

Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

İşte başta Gupse Özay olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...

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