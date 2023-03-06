Gupse Özay'ın annesini gören dilini ısırdı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesi hayran bıraktı...
Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç, Deliha filminde birlikte rol aldığı Gupse Özay ile 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Attıkları her adımla dikkat çeken oyuncu çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumunda bulundu. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...
06.03.2023 22:22 - Son Güncelleme: 06.03.2023 22:22
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
Attıkları her adımla dikkat çeken oyuncu çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Annesi değil ablası gibi" yorumunda bulundu.