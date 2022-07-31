Gupse Özay mini elbisesiyle karnı burnunda poz verdi yaş günü paylaşımı bomba! "Kutlamayı unutanlar paniklesin..."
Gupse Özay mini elbisesiyle karnı burnunda poz verdi yaş günü paylaşımı bomba! Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkisini Temmuz 2022'de kıyılan nikah ile taçlandıran Gupse Özay Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğrafı ve yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Yeni yaşını kutlayan 8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın, "İyi ki doğdum arkadaşlar. Kutlamayı unutanlar paniklesin diye koyuyorum bu fotoyu. Nice mutlu yıllar bana..." notuyla paylaştığı karnı burnunda karesine kısa sürede ünlü isimlerden yorum ve beğeni geldi.
31.07.2022 11:06 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:06
"KUTLAMAYI UNUTANLAR PANİKLESİN..."
Gupse Özay mini elbisesiyle karnı burnunda poz verdi yaş günü paylaşımı bomba!
Birlikte rol aldıkları film setinde tanışıp aşık olan Barış Arduç ile Gupse Özay şu sıralar anne - baba olmanın verdiği heyecanı yaşıyor.
Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından ani ve sade bir nikahla dünyaevine girdi.
Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi. Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü. Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş.