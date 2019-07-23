Günlük burç yorumları – 23 Temmuz 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Temmuz Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kendisinden gelecek yüksek anlayış ile ilişkiniz daha verimli bir hal alabilir. İkili ilişkilerin hayatınızda önem kazanacağı bir süreç içerisindesiniz. Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz.
BOĞA:
Olayları kötü veya iyi diye ayırmak yerine bütünsel olarak görmeye çalışın. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişiye de hak verme fırsatı yakalayacaksınız. Ay bilinçaltınızı güçlü bir şekilde etkiliyor. Duygularınızda belirli bir inatçılık göze çarpıyor. Bugün ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel bireyselliğinizi ortaya koyacaksınız.
İKİZLER:
Harekete geçmektense geleceğinizi tasarlamak ve planlama yapmak için uygun bir gün. Karlı bir iş planı aklınıza gelebilir. Olaylar lehinize. Bugün, iletişim konusunda çekimser davranabilirsiniz.. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Düşüncelerinizi süsleyerek, anlatım gücünüzü ikiye katlıyor ve ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
YENGEÇ:
İstikrar konusunda problem yaşayabilirsiniz. Kendinizi bir işe adapte ederken onun disiplin gerektirdiğini ve süreç olduğunu mutlaka aklınızda bulundurun. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin bazı istekleri olacaktır. Onların taleplerine karşılık verme çabalarında olacaksınız. Maddesel konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli.. Maddi konularla ilgili takıntılarınızı yenmelisiniz.
ASLAN:
Kalbinizden geçecek niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın. Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi gerçekten başarılı yapar. Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün, bir takım varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.. Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Ayrıca zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunlarınızda beraberinde getirebilir.