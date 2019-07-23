Günlük burç yorumları – 23 Temmuz 2019 Salı

KOÇ:

Kendisinden gelecek yüksek anlayış ile ilişkiniz daha verimli bir hal alabilir. İkili ilişkilerin hayatınızda önem kazanacağı bir süreç içerisindesiniz. Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz.