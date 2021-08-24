Güneşin Kızları ile parlayan Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Dizi aşkı gerçek oldu 21 yaşındaki oyuncunun nişanlısı bakın kim
Güneşin Kızları ile parlayan Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Kadrosunda Hande Erçel, Burcu Özberk, Emre Kınay Evrim Alaska gibi oyuncuları yer aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran Miray Akay, özel hayatıyla gündeme geldi. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan ve uzun süre adından söz ettiren Miray Akay'ın bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı. Atilla Doğukan Türkyılmaz ile bir ay nişanlı kalan oyuncunun, gönlünü "Limit" dizisindeki rol arkadaşı Erdem Şanlı'ya kaptırdığı öğrenildi. İşte detaylar...
Miray Akay, kadrosunda Hande Erçel, Burcu Özberk, Emre Kınay Evrim Alaska gibi oyuncuları yer aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer bulan Akay, henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanmıştı. Ancak ünlü çift, bir aylık nişanlılık döneminin ardından ilişkisine nokta koymuştu.
Şimdilerde dijital bir platformda seyirciyle buluşmaya hazırlanan "Limit" dizisinde rol alan Miray Akay'ın, bir kez daha nişanlandı.
Gönlünü rol arkadaşına kaptıran Akay'ın, Erdem Şanlı ile evlilik yolunda ilk adımı attığı öne sürüldü. Dizi setinde tanıştıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Akay ile Şanlı'nın birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırdığı öğrenildi.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Evlilik planları yaptığı konuşulan Miray Akay ile Erdem Şanlı, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.