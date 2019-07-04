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Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Hem yakışıklı, hem iyi oyuncu hem de başarılı... Tabi ki ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'den bahsediyoruz. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı yıldızı Ulaş Tuna Astepe genç kızların en çok ilgi gösterdiği bir isim. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı sorusu sosyal medyanın dilinde. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları adeta küçük dilini yutuyor. İşte herkesin merak ettiği Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin magazin dünyasına bomba gibi düşen eski sevgilisi...

04.07.2019 20:28 - Son Güncelleme: 04.07.2019 20:36
Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olup olmadığı merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok ancak eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

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Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

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