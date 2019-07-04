Gündeme bomba gibi düştü! Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olup olmadığı merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok ancak eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız...