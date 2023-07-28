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Günde sadece 12 saat kuralı koymuştu! Hande Erçel bikinili pozlarıyla yeri göğü inletti "Pata küte..." Hakan Sabancı aşk doludizgin!

Başlarda ilişkilerini reddeden Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ederken bir yandan da Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Son olarak yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Hande Erçel'in bikinili paylaşımları olay yarattı. İşte Hande Erçel'in o paylaşımları.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 14:51 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 14:52
Günde sadece 12 saat kuralı koymuştu! Hande Erçel bikinili pozlarıyla yeri göğü inletti Pata küte... Hakan Sabancı aşk doludizgin! 1

Son günlerde özel hayatı ve işleriyle gündemden düşmeyen Erçel'den bikinili pozlar.

Günde sadece 12 saat kuralı koymuştu! Hande Erçel bikinili pozlarıyla yeri göğü inletti Pata küte... Hakan Sabancı aşk doludizgin! 2

Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta tatil yapan Hande Erçel, kısa bir süre için yurda döndü. Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı.

Günde sadece 12 saat kuralı koymuştu! Hande Erçel bikinili pozlarıyla yeri göğü inletti Pata küte... Hakan Sabancı aşk doludizgin! 3

Marka anlaşmaları olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak.

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