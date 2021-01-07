Haberler
Galeri
Magazin
Gün geçmiyor ki şaşmayalım! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın eski aşkı çıktı
Gün geçmiyor ki şaşmayalım! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın eski aşkı çıktı
Tatil için gittiği Miami'den ev alan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. 2 ay önce Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görülen ve Mısırlı bir yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi sonunda ortaya çıktı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Ancak Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi tanıdık çıktı.
07.01.2021 16:19
- Son Güncelleme: 07.01.2021 16:19
Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
Gizemli sevgilinin Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilirken; Şeyma'nın yeni aşkı tanıdık çıktı.
O ZAMAN EVLİYDİ
Posta'nın haberine göre; Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.
Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.