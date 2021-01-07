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Gün geçmiyor ki şaşmayalım! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın eski aşkı çıktı

Tatil için gittiği Miami'den ev alan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. 2 ay önce Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görülen ve Mısırlı bir yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi sonunda ortaya çıktı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Ancak Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi tanıdık çıktı.

07.01.2021 16:19 - Son Güncelleme: 07.01.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





