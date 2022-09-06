Gülsim Ali İlhan’ın gözünden sakındığı ablasına bakın! Gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...
Kadrosunda Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, yapıma veda ederek hayranlarını üzmüştü. İlhan, dizinin bu akşam izleyici ile buluşmasının ardından tekrar gündeme geldi. İnternet kullanıcıları da oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İlhan hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun ablasını görünce hayran kaldı. Ünlü oyuncunun ablası için "Güzellik genetik", "Güzelliğiyle kardeşini gölgede bırakmış" gibi yorumlarda bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli ablası...
06.09.2022 00:03 - Son Güncelleme: 06.09.2022 00:03
Gülsim Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.