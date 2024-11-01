SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Gülsim Ali İlhan yırtmaç ve dekoltede sınır tanımadı! Tepki çekti: “Bu kıyafet ne böyle”

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, derin göğüs ve bacak dekolteli dantelli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da peş peşe yayınladı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken İlhan, kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:30
Gülsim Ali İlhan yırtmaç ve dekoltede sınır tanımadı! Tepki çekti: Bu kıyafet ne böyle

Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Gülsim Ali İlhan yırtmaç ve dekoltede sınır tanımadı! Tepki çekti: Bu kıyafet ne böyle

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İlhan, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Gülsim Ali İlhan yırtmaç ve dekoltede sınır tanımadı! Tepki çekti: Bu kıyafet ne böyle

Ünlü oyuncu, derin göğüs ve bacak dekolteli dantelli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da peş peşe yayınladı.

SON DAKİKA