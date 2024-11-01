Gülsim Ali İlhan yırtmaç ve dekoltede sınır tanımadı! Tepki çekti: “Bu kıyafet ne böyle”
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, derin göğüs ve bacak dekolteli dantelli elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da peş peşe yayınladı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken İlhan, kısa sürede gündem oldu.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:30Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:30