Gülsim Ali İlhan sınırları zorladı! Bornozunu giyip en cesur haliyle sosyal medyayı yakıp kavurdu! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Ünlü oyuncu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hoş çakal öğretmen kızı, hoş çakal çiçek kızım... Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş. Çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.