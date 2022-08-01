Gülsim Ali İlhan sınırları zorladı! Bornozunu giyip en cesur haliyle sosyal medyayı yakıp kavurdu! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...
Berk Atan ile başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, geçen sezon bitiminde yapımdan ayrıldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabında veda paylaşımlarında bulunan ünlü oyuncu, ayrılık kararıyla hayranlarını üzmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Bornozuyla kamera karşısına geçen İlhan, en cesur haliyle çoğu meslektaşına adeta meydan okudu. İşte Gülsim Ali İhan'ın sosyal medyaya damga vuran o pozu...
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile üstlendiği Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hoş çakal öğretmen kızı, hoş çakal çiçek kızım... Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş. Çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.
Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu, şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O, görevini tamamladı ve bu güzel "Anadolu Masalı'ndan" göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım"