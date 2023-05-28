Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...
Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İlhan, mini etek ve ceketiyle verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Tarzıyla çok konuşulan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...
28.05.2023 19:12 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:12
Gönül Dağı dizisiyle adını duyuran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.