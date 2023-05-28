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Haberler Magazin Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İlhan, mini etek ve ceketiyle verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Tarzıyla çok konuşulan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.05.2023 19:12 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:12
Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Gönül Dağı dizisiyle adını duyuran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

İlhan, bir dönem kendinden yaşça büyük olan Durul Bazan ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin manşetlerini süsledi.

Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İlhan, mini etek ve ceketiyle verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Tarzıyla çok konuşulan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu.

Gülsim Ali İlhan mini tarzıyla dikkat çekti! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu! Al Sancak’ın Nadia’sı...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.

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