Gülsim Ali İlhan beyazlar içinde poz verdi mini eteğini elleriyle havalandırdı nefes kesti Gönül Dağı’nın masum Dilek’iydi...

Mülayim bakışlar yerini sert bakışlara bıraktı! Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle tanınan ve kariyerinde zirveye ulaşan Gülsim Ali İlhan sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı. İnstagram hesabını aktif kullanan oyuncunun şimdilerde 1.7 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak beyaz bir mini elbise giyen İlhan paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Gülsim Ali İlhan'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İki eliyle eteğini havalandıran İlhan'ın düzgün fiziği de çok konuşuldu. İşte ünlü oyuncunun nefes kesen o pozu...