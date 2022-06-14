Gülsim Ali İlhan beyazlar içinde poz verdi mini eteğini elleriyle havalandırdı nefes kesti Gönül Dağı'nın masum Dilek'iydi...
Başrollerini Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Hazal Çağlar; Semih Ertürk; Nazlı Pınar Kaya ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Dilek karakteriyle tanıdığımız İlhan son bölümde diziden ayrıldı. Yeni projesi merakla beklenirken ünlü oyuncunun diziden sonraki paylaşımları magazin dünyasını sarstı. Dizide mülayimliği ile hafızalara kazınan oyuncu gerçek hayatta tam bir özgüven abidesi!
Mülayim bakışlar yerini sert bakışlara bıraktı! Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle tanınan ve kariyerinde zirveye ulaşan Gülsim Ali İlhan sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı. İnstagram hesabını aktif kullanan oyuncunun şimdilerde 1.7 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak beyaz bir mini elbise giyen İlhan paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Gülsim Ali İlhan'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İki eliyle eteğini havalandıran İlhan'ın düzgün fiziği de çok konuşuldu. İşte ünlü oyuncunun nefes kesen o pozu...
1.7 milyon takipçili İnsragram hesabından sık sık paylaşım yapan Gülsim Ali İlhan son olarak beyaz bir elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Hayranları genç oyuncuyu Kuğu'ya benzetti.
TRT1 ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi 'Gönül Dağı' 28 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelen 65'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin paylaştığı yapımın son bölümüne Dilek'in ani ölümü damga vurdu.
'Gönül Dağı' dizisinin son bölümünde; Asuman ve Ramazan'ın düğün günü dağdan taşlar düşmeye başladı. Dilek de görev için bölgeye gitti. O sırada çevredeki insanları uzaklaştırmak isteyen ve korkup bir yere saklanan Ali'yi bulmaya çalışan Dilek'in üzerine taş düştü. Karısını yaralı halde bulan Taner (Berk Atan), onu hastaneye yetiştirse de Dilek kurtulamadı.