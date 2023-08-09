Gülsim Ali İlhan annesiyle Kuruluş Osman setinden paylaştı! Mavi gözlü annesini gören dilini ısırdı! “Kızını gölgede bırakmış...”

Son dönemlerin popüler isimlerinden Gülsim Ali İlhan, sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın setini ailecek ziyaret eden oyuncu, annesi ile verdiği pozlarla Instagram'ı salladı. Bozdağ Film Platoları'ndan paylaşımda bulunan İlhan'ın annesini görenler hayran kaldı. Oyuncunun annesi için "Kızını gölgede bırakmış" yorumu yapıldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, Instagram'da yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın setini ailecek ziyaret eden oyuncu, annesi ile verdiği pozlarla Instagram'ı salladı.
Bozdağ Film Platoları'ndan paylaşımda bulunan İlhan'ın annesini görenler hayran kaldı. Oyuncunun annesi için "Kızını gölgede bırakmış" yorumu yapıldı.