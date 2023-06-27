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Haberler Magazin Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Birçok dizinin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'ndan kötü haber geldi. Apar topar hastaneye giden ünlü ismin kalp damarlarından birinin kapanmak üzere olduğu öğrenildi. Budayıcıoğlu'na sosyal medyadan "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte stent takılan Gülseren Budayıcıoğlu'nun son sağlık durumu...

takvim.com.tr
27.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 27.06.2023 15:45
Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Birçok dizinin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Son paylaşımında "Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar." diyen Budayıcıoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Arkadaşlarım, Geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim.

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu"

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

"HAYAT BANA BİR ŞANS DAHA VERDİ"
Gülseren Budayıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar.

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