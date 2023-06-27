Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...
Birçok dizinin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'ndan kötü haber geldi. Apar topar hastaneye giden ünlü ismin kalp damarlarından birinin kapanmak üzere olduğu öğrenildi. Budayıcıoğlu'na sosyal medyadan "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte stent takılan Gülseren Budayıcıoğlu'nun son sağlık durumu...
27.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 27.06.2023 15:45
Birçok dizinin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
"HAYAT BANA BİR ŞANS DAHA VERDİ"
Gülseren Budayıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar.