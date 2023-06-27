Gülseren Budayıcıoğlu’ndan üzen haber! Apar topar hastaneye alındı! “Kalp damarları tıkanmak üzere” İşte son sağlık durumu...

"HAYAT BANA BİR ŞANS DAHA VERDİ"

Gülseren Budayıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar.