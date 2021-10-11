Gülşen'in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e yorum yağdı: 'Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi'
Gülşen'in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e sosyal medyada ybir kez daha yorum yağdı. Son dönemde tarzıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.
11.10.2021 10:40
- Son Güncelleme: 11.10.2021 10:51
GÜLŞEN'İN TRANSPARAN SEÇİMİ YİNE OLAY!
Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.