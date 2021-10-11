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Haberler Magazin Gülşen'in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e yorum yağdı: 'Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi'

Gülşen'in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e yorum yağdı: 'Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi'

Gülşen'in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e sosyal medyada ybir kez daha yorum yağdı. Son dönemde tarzıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

11.10.2021 10:40 - Son Güncelleme: 11.10.2021 10:51
Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

GÜLŞEN'İN TRANSPARAN SEÇİMİ YİNE OLAY!

Tepki çekmeye devam eden Gülşen'e sosyal medyada yorum yağdı. Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

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Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 45 yaşındaki şarkıcının Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

Konserde transparan kıyafet seçimi geleneğinden şaşmayan Gülşen kimdir, boyu kaç?

Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, 29 Mayıs 1976 İstanbul doğumlu. İstanbul Çapa'da doğup büyüyen Gülşen, liseyi Şehremini Anadolu Lisesi'nde okudu. Liseden sonra ise lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarı'nda tamamladı.

Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

Ancak eğitimi sırasında geçimini sağlamak için barlarda da çalıştı. Bu sebeple eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1995 tarihinde ise sahne aldığı bir barda keşfedilmiş ve albüm teklifi aldı. Daha sonra ise Raks Müzik ile bir albüm anlaşması yaptı.

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