Gülşen’in transparan seçimi yine olay! Tepki çekmeye devam eden Gülşen’e yorum yağdı: ’Sahneden direkt yatak odasına gidecek gibi’

Ancak eğitimi sırasında geçimini sağlamak için barlarda da çalıştı. Bu sebeple eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1995 tarihinde ise sahne aldığı bir barda keşfedilmiş ve albüm teklifi aldı. Daha sonra ise Raks Müzik ile bir albüm anlaşması yaptı.