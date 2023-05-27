Gülşen’in sahne kostümü hem tepki çekti hem dalga konusu oldu! “Ne çirkin görüntü zevksizlik...” Arda Kural’dan olay yorum...
Harbiye Açıkhava'da konser veren Gülşen, kıyafetiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sahne kostümleriyle sık sık eleştirilen Gülşen'in tercih ettiği son kıyafet hem tepki çekti hem dalga konusu oldu. Sosyal medyada şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyürken Emret Komutanım, Lise Defteri gibi dizilerle tanınan ve 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. İşte Gülşen'in kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...
27.05.2023 00:15 - Son Güncelleme: 27.05.2023 00:15
Sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ve birçok kişinin tepkisini çeken Gülşen, Harbiye Açıkhava'da konser verdi.
Şarkıcının tercih ettiği kostüm yine birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in kostümünü bebek bezine benzeterek ti'ye aldı.
Emret Komutanım, Lise Defteri gibi dizilerle tanınan ve 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural da bir magazin sayfasına yaptığı yorumla dikkat çekti.