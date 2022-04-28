Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine olay yaratacak sözler geldi: "Midemi bulandırıyor"
Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine olay yaratacak sözler geldi. "Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" açıklamasının ardından Işın Karaca, Gülşen'in sahne kıyafetleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Ben de kız annesiyim. Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler." diyen Işın Karaca, bu kez bakın neler söyledi.
"MİDEMİ BULANDIRIYOR"
Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine olay yaratacak sözler geldi. En son geçtiğimiz günlerde Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca, "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor" sözleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
Konuk olduğu programda daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyleyen Işın Karaca, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.
"KIZ ANNESİ" AÇIKLAMASI
Ünlü şarkıcı konuşmasının devamında "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" yorumunda bulundu. Karaca "Kız annesi" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu" dedi.
"SANATÇI TOPLUMA YÖN VERENDİR"
Karaca, Gülşen'in çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili yaptığı yorumlarına yenisini ekledi: "Bizim örf ve adetlerimiz var, ben de sahneye çıkıyorum, dekolte giyiyorum ama bunun dozajı var. Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var, artık böyle şeyler mide bulandırıyor. Sanatçı topluma yön verendir."