Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine olay yaratacak sözler geldi: "Midemi bulandırıyor"

Konuk olduğu programda daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyleyen Işın Karaca, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.