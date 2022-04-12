RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı, kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Konserlerine Ramazan ayı boyunca ara veren Gülşen, bir giyim markasıyla anlaşma sağladı. 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak olan Gülşen, bu projeden bakın ne kadar kazanacak...

12.04.2022 17:36 - Son Güncelleme: 12.04.2022 17:36
Gülşen’in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

GÜLŞEN'İN YENİ İŞİ

Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı, kazanacağı ücret dudak uçuklattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen’in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Son birkaç aydır sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen, Ramazan ayı nedeniyle konserlerine ara verdi. Bu süreçte de boş durmayan şarkıcı, yeni bir sektöre adım attı.

Gülşen’in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Başarılı şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalışan bir giyim markasıyla anlaşma sağladı.

Gülşen’in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Gülşen, anlaşma karşılığına marka için kendi adını taşıyan 50 parçalık özel bir koleksiyon hazırlayacak.

Gülşen’in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı

3 MİLYON LİRA KAZANACAK

Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığında tamı tamına 3 milyon lira kazanacak. Öte yandan Gülşen'in hazırladığı koleksiyonun yaz sezonunda mağazalarda yer alması planlanıyor.

SON DAKİKA