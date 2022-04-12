Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı, kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Konserlerine Ramazan ayı boyunca ara veren Gülşen, bir giyim markasıyla anlaşma sağladı. 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak olan Gülşen, bu projeden bakın ne kadar kazanacak...
12.04.2022 17:36 - Son Güncelleme: 12.04.2022 17:36
GÜLŞEN'İN YENİ İŞİ
Gülşen'in kıyafet seçimleri olay olmuştu... Durumu fırsata çeviren Gülşen yeni işi için kolları sıvadı, kazanacağı ücret dudak uçuklattı...
Son birkaç aydır sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen, Ramazan ayı nedeniyle konserlerine ara verdi. Bu süreçte de boş durmayan şarkıcı, yeni bir sektöre adım attı.