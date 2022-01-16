Gülşen'in bikinili sahne kostümüne Ebru Polat'tan olay sözler: "Çok abartmadın mı? Do... ne ya? Oynata oynata..."
Gülşen'in bikinili sahne kostümüne Ebru Polat'tan olay sözler. Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşen'in son sahne kostümü sosyal medyada İzzet Yıldızhan'ın sözlerine cevap olarak değerlendirildi. Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti. Gülşen'e bir tepki de Ebru Polat'tan geldi. Ebru Polat Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
"ÇOK ABARTMADIN MI? DO... NE YA? OYNATA OYNATA..."
Gülşen'in bikinili sahne kostümüne Ebru Polat'tan olay sözler...
İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.
Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.
"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"
Şarkıları kadar sahne için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, daha önce şunları söylemişti:
"Konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..."