Gülşen üstsüz sahne aldı! Gören şaştı kaldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bu ne böyle, rezalet! Çıplak çıksaydı”
Gülşen üstsüz sahne aldı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, son günlerde tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. Bir mekanda sahne alan şarkıcı, çok konuşulan kostümlerine bir yenisini daha ekledi ve yine eleştirilerin odağında yer aldı. Sadece göğüs uçlarını kapatan Gülşen, kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Bir Instagram kullanıcısı, "Bu ne böyle, rezalet! Çıplak çıksaydı" yorumunda bulundu. İşte Gülşen'in sosyal medyada tepki çeken o kostümü...
05.06.2022 01:27 - Son Güncelleme: 05.06.2022 01:41
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, son günlerde tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti.
Verdiği her konserinde tercih ettiği sahne kostümleriyle adından söz ettiren pop şarkıcısı Gülşen'in son konserinde giydiği kıyafet yine olay oldu.
Sadece göğüs uçlarını kapatan Gülşen, kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.