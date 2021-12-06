Gülşen iç çamaşırı giymedi açtı da açtı! Sahne kıyafetiyle sınırları zorlayan Gülşen'in dekoltesi yalnızca bir zincirle sınırlı
Gülşen iç çamaşırı giymedi açtı da açtı! Sahne kıyafetiyle sınırları zorlayan Gülşen'in dekoltesi yalnızca bir zincirle sınırlı! 2016 yılında evlendiği Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, aynı şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de zincir detaylı dekoltesiyle gündeme bomba gibi düşen Gülşen 'artık pes' dedirtti.
06.12.2021 16:29
- Son Güncelleme: 06.12.2021 16:29
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları bir kez daha zorladı! İç çamaşırı giymedi açtı da açtı yalnızca bir zincirle sınırlanan dekolte sosyal medyada olay oldu.
Pandemi sonrasında verdiği konserlerde birbirinden iddialı kıyafetlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde de fazlasıyla iddialıydı.
Gülşen'in beline kadar gelen dekoltesi bir zincirle sınırlanıyor ve devamında göğsüne kadar dekoltesi devam ediyordu. Hayranlarının çok konuştuğu Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.
Son olarak sahnede bu elbiseyi tercih eden ve tepki çeken Gülşen kaç yaşında? İşte 1 çocuk annesi şarkıcının yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...