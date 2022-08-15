Gülşen sahne kıyafetiyle olay oldu, rezalete uydurduğu kılıfla tepki çekti: "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"
Gülşen sahne kıyafetiyle olay oldu, rezalete uydurduğu kılıfla tepki çekti. Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi önünde şarkılarını söyleyen Gülşen sahne kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesiyle ilgili, "En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!" sözleriyle şaşırtan Gülşen'e tepkiler gelmeye devam ediyor.
"EMZİRMEKTİR MASUM OLAN SENİN YAPTIĞIN TEŞHİRCİLİK"
Gülşen sahne kıyafetiyle olay oldu, rezalete uydurduğu kılıfla tepki çekti. Sabah yazarı Ömer Karahan yaşananların ardından kaleme aldığı yazısıyla dikkat çekti.
"Gülşen, hafta sonu izleyenlerini şaşırtmayarak yine yarı çıplak halde sahneye çıktı. Gülşen bu görüntüleriyle konuşulmaktan her zaman çok hoşnut zaten... Kucağa oturmak, popo tokatlatmak filan Gülşen sahnelerinde artık bir ritüel. Seyirci de böyle absürtlüklere alışkın. Zaten böyle görüntüler olmadı- ğında pop müzik adına bir terslik var demekten alamıyorum kendimi. Bu arada asla Gülşen'in stilini eleştirmiyorum, sakın ola yanlış anlaşılmasın..."
"Ancak bu sefer Gülşen de bu halinden bıkmış veya vicdanen rahatsızlık duymuş olacak ki, göğüsleri açık bir şekilde sahneye çıkmasını manasız, hatta çirkin diyebileceğim bir kılıf ile kapatma hissi duydu. Konserinin ilerleyen dakikalarında, üstelik kimse de kendisine bir şey sormadan, 'En masum yerlerimiz olan memelerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın...' dedi."
"O kadar saçmaladı ki Gülşen, ne dediğinin farkında değil... Annelik ve emzirme kutsallığı ile sahnede meme açmak aynı kefeye konur mu hiç? Elma ile armut, sap ile saman karıştırılır da bu kadarına pes gerçekten... Sahnede meme açmak; teşhircilik ve kendisi cinsel meta olarak göstermek değil de nedir? Bu konuşma tamamen bir rezillik! Yıllardır tartışılan, kadını meta haline getiren teşhircilik olgusunu, nasıl anne ve çocuğun emzirme olayıyla bağdaştırabilir? Gülşen bana göre tam bir akıl tutulması yaşıyor, bu gel-gitleri tedaviye ihtiyaç duyduğunun açık göstergesi bence..."
"NERENİ AÇARSAN AÇ!"
"Modernleşmek öyle beden teşhirciliği ile değil, fikir ve üretim ile olur... Gülşen'e dost sandığı yakın çevresi öyle bir gaz vermiş ki artık neyi ne yapacağını, nerede nasıl konuşacağını bilemiyor."