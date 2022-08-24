Gülşen ile Aleyna Tilki karşı karşıya geldi ikilinin sokak tarzına Yeliz Yeşilmen'den olay yorum: "Çok pejmurde..."
Gülşen ile Aleyna Tilki karşı karşıya geldi ikilinin sokak tarzına Yeliz Yeşilmen'den 'çok pejmurde' yorumu geldi ortalık yıkıldı. Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen'in ve açıklamalarıyla sık sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sokak stili sosyal medyada gündem oldu. "Hangisi daha şık?" oylaması yapılan ikiliye Yeliz Yeşilmen'den gelen yorum kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimileri Yeşlmen'e katılırken kimileri yaptığı yorum nedeniyle tepki gösterdi. İşte Aleyna ile Gülşen'in tartışma başlatan tarzı...
24.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 24.08.2022 13:27
"ÇOK PEJMURDE..."
Gülşen ile Aleyna Tilki karşı karşıya geldi ikilinin sokak tarzına Yeliz Yeşilmen'den olay yorum gecikmedi.
Ardından Aleyna Tilki'nin de AVM stilini gündeme geldi. Attıkları her adımla olay olan ikilinin tarzı sosyal medyada oylamaya sunuldu.
Yeliz'in yorumuna katılanlar da oldu eleştirenler de... Ardından yorumunu silen Yeliz Yeşilmen'in bu hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.