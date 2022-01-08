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Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği kıyafetle yine çok konuşuldu. Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan şarkıcıya binlerce yorum yapıldı. İddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, yine sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran o kostümü...

08.01.2022 01:03 - Son Güncelleme: 08.01.2022 01:14
Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Gülşen, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti.

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Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Gülşen, son konserinde tercih ettiği sahne kıyafetiyle yine çok konuşuldu.

Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

İspanyol paça parlak pantolonunun üzerine giydiği bikini üstüyle dikkat çeken Gülşen'in sahneden görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından yoğun ilgi gören görüntülere binlerce yorum yapıldı.

Gülşen iddialı tarzıyla yine gündemde! O görüntüler sosyal medyaya düştü yorumların ardı arkası kesilmedi

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerle ilgili olumlu yorumda bulunurken bazıları bikini üstünü 'seyirciye saygısızlık' olarak yorumladı.

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