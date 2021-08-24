Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz akşam Alaçatı'da sahne alan ve konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen son olarak sarı bir takım tercih etti. Kıyafetine ödediği ücret ile dudak uçuklatan Gülşen Instagram paylaşımı ile bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Gülşen'in iç çamaşırsız ev pozunu görenler dönüp bir daha baktı.

24.08.2021 19:31 - Son Güncelleme: 24.08.2021 20:15
Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı, gören dönüp bir daha baktı. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez de ev pozuyla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Önceki akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluşan şarkıcı Gülşen bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.

Etek: Christopher Esber - 5.250 TL
Küpe: Paco Rabanne - 2000 TL
Bluz: Christopher Esber - 3.900 TL
Ayakkabı: Bottega Veneta - 8.750 TL

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından Gülşen Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

İç çamaşırsız pozuyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in yaşı merak konusu olsu. İşte başta şarkıcı Gülşen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

SON DAKİKA