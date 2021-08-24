Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Dudak uçuklatan sahne kostümünün ardından yine olay!
Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz akşam Alaçatı'da sahne alan ve konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen son olarak sarı bir takım tercih etti. Kıyafetine ödediği ücret ile dudak uçuklatan Gülşen Instagram paylaşımı ile bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Gülşen'in iç çamaşırsız ev pozunu görenler dönüp bir daha baktı.
24.08.2021 19:31
- Son Güncelleme: 24.08.2021 20:15