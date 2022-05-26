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Haberler Magazin Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip test etti... Sahne kostümleri ve dekolteleri ile eleştirilen ünlü şarkıcı Gülşen, tarzından ödün vermeden konserlerine devam ediyor. Gülşen'i dinlemeye gelen Zuhal Topal konserdeki hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen şarkı söylerken Zuhal Topal'ın o halleri kameralara işte böyle yansıdı.

26.05.2022 09:24 - Son Güncelleme: 26.05.2022 09:31
Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip test etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

Bir giyim markası ile koleksiyon çıkaran Gülşen'in tarzı konuşulmaya devam ediyor. Kimseyi umursamayan ve iddialı tarzıyla sahnelerde şov yapan Gülşen son olarak Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

Cahide Palazzo'da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

opal, bir ara Gülşen'in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı. Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.

Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

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