Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal’ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...

opal, bir ara Gülşen'in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı. Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.