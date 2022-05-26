Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip...
Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip test etti... Sahne kostümleri ve dekolteleri ile eleştirilen ünlü şarkıcı Gülşen, tarzından ödün vermeden konserlerine devam ediyor. Gülşen'i dinlemeye gelen Zuhal Topal konserdeki hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen şarkı söylerken Zuhal Topal'ın o halleri kameralara işte böyle yansıdı.
Gülşen göğüs ucunu kapattı sahne kostümüyle bu kez Zuhal Topal'ın radarında! Önce gözlerine inanamadı ardından elleyip test etti.
Cahide Palazzo'da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
opal, bir ara Gülşen'in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı. Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.
Gülşen ile Zuhal Topalı görenler ikili arasındaki yaş farkını merak ediyor.İşte başta Zuhal Topal ile Gülşen'in yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerim yaşları...