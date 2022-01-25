Gülşen dekoltede sınırları fena zorladı! Sosyal medyada tepkiler yine çığ gibi büyüdü: “Bu sefer göğüs ucunu açmış”
Gülşen dekoltede sınırları fena zorladı! Son günlerde sahne kostümleriyle konuşulan Gülşen, yine çok iddialı bir seçim yaptı. İstanbul'da bir mekanda sahne alan Gülşen, bu kez derin göğüs ve bacak dekolteli transparan elbisesiyle dinleyici karşısına çıktı. Konserden görüntüleri Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmeyen şarkıcıya adeta tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Transparan kıyafet, bu kez göğüs ucunu açmış" yorumunu yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı "Az kaldı bir dahaki sefere çıplak çıkacak" dedi. İşte Gülşen'in o kıyafeti ve gelen tepkilerden bazıları...
25.01.2022 01:12
- Son Güncelleme: 25.01.2022 01:12
Sahne için yine çok konuşulacak bir tercih de bulunan Gülşen, konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Gülşen'in dekoltesini fazla abartı bularak ünlü ismi eleştirdi.