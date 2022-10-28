Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de meğer bir Yeşilçam yıldızıymış! Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi meğer Kemal Sunal'ın...
Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşinin de bir Yeşilçam yıldızı olduğunu biliyor muydunuz? Sayısız Yeşilçam filminde rol alan, oyunculuk yeteneği bir yana güzelliğiyle de hala Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de Yeşilçam filmlerinde boy gösteren bir kadın oyuncu çıktı. Hemde onu çok ünlü bir Kemal Sunal filmde izleme şansına da erişmişiz. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
28.10.2022 15:57 - Son Güncelleme: 28.10.2022 15:57
Fatih Kız Lisesi'nde okuyan Gülşen Bubikoğlu, babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dansçılık ve modellik yaparak geçinen yıldız, Ses Dergisi'nin yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.
1973 yapımı Yaban filminde başrolde yer alarak büyük bir çıkış yakalayan Gülşen Bubikoğlu, duru güzelliğiyle bir anda Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.
Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu da Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.