Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de meğer bir Yeşilçam yıldızıymış! Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi meğer Kemal Sunal’ın...

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu da Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.