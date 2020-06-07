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Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 65 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu ve trend listesinde başı çekti. Ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. Torunu ile ilgilendiğini açıklayan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimle evli çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

07.06.2020 10:07 - Son Güncelleme: 07.06.2020 10:07
Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu'nun Zeynep adında bir kızı var.

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Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

"Özgürce nefes alabildiğimiz günlerin özlemiyle" notuyla paylaştığı bu fotoğrafları ile yıllara meydan okuyan güzelliği dikkat çeken Yeşilçam oyuncusunun kızı Zeynep bakın kimmiş...

Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

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