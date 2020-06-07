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Gülşen Bubikoğlu fotoğrafları ile ortalığı salladı, en çok o merak edildi! Yeşilçam güzelinin kızı bakın kimmiş

Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 65 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu ve trend listesinde başı çekti. Ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. Torunu ile ilgilendiğini açıklayan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimle evli çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

07.06.2020 10:07 - Son Güncelleme: 07.06.2020 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





