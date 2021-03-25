Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

Doya Doya Moda programının jürilerinden olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü. Estetik operasyonları ve eski sevgilisine sarf ettiği cümlelerle magazin gündeminin yakından takip ettiği isim olan ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Teşvikiye'de yürüdüğü sırada inşaattan kafasına düşen mukavvalar nedeniyle yaralandı. İnşaat denetçisi yapılan yargılama sonrası bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

25.03.2021 15:07 - Son Güncelleme: 25.03.2021 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





