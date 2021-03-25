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Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

Doya Doya Moda programının jürilerinden olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü. Estetik operasyonları ve eski sevgilisine sarf ettiği cümlelerle magazin gündeminin yakından takip ettiği isim olan ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Teşvikiye'de yürüdüğü sırada inşaattan kafasına düşen mukavvalar nedeniyle yaralandı. İnşaat denetçisi yapılan yargılama sonrası bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

25.03.2021 15:07 - Son Güncelleme: 25.03.2021 15:34
Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada ölümden döndü. Olay, 3 Ağustos günü İstanbul'da yaşandı. Saraçoğlu, saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürüyordu.

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Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

Modacı cadde üzerinde ilerlediği sırada yukarıdan başına bir şey düştü. Yere düşen modacı, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Saraçoğlu olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

BİZİM KUSURUMUZ YOK DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı.

Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan görevli "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi.

Gülşah Saraçoğlu ölümün eşiğinden döndü inşaat denetçisine para cezası kesildi! Teşvikiye’de yürürken kafasına...

ADLİ PARA CEZASI

İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Saraçoğlu'nun basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdi. Denetçinin olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu tespit edildi. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Saraçoğlu uzlaşmak istemedi.