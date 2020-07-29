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Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı'

Gülşah Saraçoğlu Instagram'da geçtiğimiz günlerde mayolu fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu. 38 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldükten sonra şimdi de neon bikinisi ile adından söz ettirdi. Paylaşımlarına 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepkiler alan Gülşah Saraçoğlu, neon bikinili paylaşımına, 'Olaylara bir de bu açıdan bakıyorumdur' notunu düştü. Ünlülerin modacısı Saraçoğlu'na sosyal medyada, 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun neon bikinili fotoğrafı ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

29.07.2020 17:54 - Son Güncelleme: 29.07.2020 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





