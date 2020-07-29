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Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı'

Gülşah Saraçoğlu Instagram'da geçtiğimiz günlerde mayolu fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu. 38 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldükten sonra şimdi de neon bikinisi ile adından söz ettirdi. Paylaşımlarına 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepkiler alan Gülşah Saraçoğlu, neon bikinili paylaşımına, 'Olaylara bir de bu açıdan bakıyorumdur' notunu düştü. Ünlülerin modacısı Saraçoğlu'na sosyal medyada, 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun neon bikinili fotoğrafı ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

29.07.2020 17:54 - Son Güncelleme: 29.07.2020 18:25
Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı baya farklı'

Doya Doya Moda programının jürisi Gülşah Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla sosyal medya gündeminde... 38 yaşındaki ünlülerin modacısı Saraçoğlu, Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak siyah mayosu ile objektif karşısına geçen ve sosyal medyada, 'Hiç giymeseydin' şeklinde eleştirilere maruz kalan Gülşah Saraçoğlu, Instagram'dan bu kez de neon bikinili fotoğrafını paylaştı.

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Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı baya farklı'

Mayolu fotoğrafı ile kısa sürede magazin gündeminin konuştuğu isim olan Gülşah Saraçoğlu'na, 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepki yağmıştı. Ünlülerin modacısının bikinili paylaşımına yazdığı, 'Olaylara bir de bu açıdan bakıyorumdur' notuna bir sosyal medya kullanıcısı, 'Ablanın olaylara bakış açısı oldukça farklı' şeklinde yorumda bulundu.

Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı baya farklı'

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?

Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı baya farklı'

SERENAY SARIKAYA

Gülşah Saraçoğlu neon bikinisi ile sosyal medya gündeminde! 'Ablanın olaylara bakış açısı baya farklı'
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