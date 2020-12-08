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Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram'da ağızları açık bırakan bir harekette bulundu. Bir ayrılığ bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'e canlı yayında küfürler yağdıran Gülşah Saraçoğlu herkesi şoke etti. Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anlarda Saraçoğlu'nun ettiği küfürler sosyal medyada, "Herkes bir kere Gülşah Saraçoğlu cesareti ister" şeklinde yorumlara neden oldu. Saraçoğlu, olaylı gece sonrasında pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.

08.12.2020 10:53 - Son Güncelleme: 08.12.2020 11:35
Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram'dan eski sevgilisinin açtığı canlı yayında ağızları açık bırakan bir davranışta bulundu. Üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz'e küfür yağdırdı!

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Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

Saraçoğlu, daha önce de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medyada takipçileri önünde rezil etti.
Saraçoğlu eski sevgilisinin Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılarak küfür ve hakaretler yağdırdı.

Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz" diyen ünlü modacı, ağza alınmayacak küfürler ederek sosyal medyada gündem oldu.

Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

"YİNE OLSA AYNISINI YAPARIM"
Olaylı gecenin ardından canlı yayın açan Saraçoğlu, pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.

Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

"HERKES GÜLŞAH SARAÇOĞLU CESARETİ İSTER"
Sosyal medyada ise; "Herkes bir kere Gülşah Saraçoğlu cesareti ister", "Gülşah Saraçoğlu sen ben olabilir misin?", Gülşah Saraçoğlu sayesinde gece gece bütün kaos ihtiyacımızı karşıladık" şeklinde tweetler atıldı.

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