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Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram'da ağızları açık bırakan bir harekette bulundu. Bir ayrılığ bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'e canlı yayında küfürler yağdıran Gülşah Saraçoğlu herkesi şoke etti. Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anlarda Saraçoğlu'nun ettiği küfürler sosyal medyada, "Herkes bir kere Gülşah Saraçoğlu cesareti ister" şeklinde yorumlara neden oldu. Saraçoğlu, olaylı gece sonrasında pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.

08.12.2020 10:53 - Son Güncelleme: 08.12.2020 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





