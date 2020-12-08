Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'e küfür yağdırdı! Canlı yayında ağızları açık bırakan anlar...
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram'da ağızları açık bırakan bir harekette bulundu. Bir ayrılığ bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'e canlı yayında küfürler yağdıran Gülşah Saraçoğlu herkesi şoke etti. Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anlarda Saraçoğlu'nun ettiği küfürler sosyal medyada, "Herkes bir kere Gülşah Saraçoğlu cesareti ister" şeklinde yorumlara neden oldu. Saraçoğlu, olaylı gece sonrasında pişman olmadığını, yine olsa aynısını yapacağını ifade etti.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram'dan eski sevgilisinin açtığı canlı yayında ağızları açık bırakan bir davranışta bulundu. Üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz'e küfür yağdırdı!