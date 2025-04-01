Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği tüp mide ameliyatı ve sonrasında yaptığı sağlıklı yaşam hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılının Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından sadece 3 ayda 22 kilo vererek 83 kilodan 60 kiloya düşen Saraçoğlu, fiziksel görünümünün yanı sıra alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi.

🍍 GÜLBEN ERGEN'DEN ALDIĞI ÖDEM ATTIRICI TARİF Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında doğal tariflerini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sağlıklı yaşam rutinine dair önerileriyle dikkat çekti. Ödem atmak isteyenler için favori yöntemlerinden biri ise ananas kabuğu çayı oldu: "Ananasın kabuklarını atmayın! Gülben Ergen'in tarifidir. Tencerede kaynatın, gün boyunca o suyu için. Şişkinlikten eser kalmıyor!"

🍍 Ödem Atıcı Ananas Kabuğu Çayı • Ananasın kabuklarını soy 🟡

• Kabukları 1 tencere suyla kaynat 🔥

• Suyunu süz, gün boyu iç 🫗

✅ 1 litre iç, ertesi gün ödem yok!