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Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43'lük modacının Gülben Ergen'den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, son dönemde verdiği kilolar ve sağlıklı yaşam önerileriyle gündemde! 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından tam 3 ayda 22 kilo veren Saraçoğlu, yalnızca fiziksel olarak değil, yaşam tarzı açısından da büyük bir dönüşüm yaşadı.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 22:54
Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği tüp mide ameliyatı ve sonrasında yaptığı sağlıklı yaşam hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

2017 yılının Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından sadece 3 ayda 22 kilo vererek 83 kilodan 60 kiloya düşen Saraçoğlu, fiziksel görünümünün yanı sıra alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi.

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🍍 GÜLBEN ERGEN'DEN ALDIĞI ÖDEM ATTIRICI TARİF

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında doğal tariflerini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sağlıklı yaşam rutinine dair önerileriyle dikkat çekti. Ödem atmak isteyenler için favori yöntemlerinden biri ise ananas kabuğu çayı oldu:

"Ananasın kabuklarını atmayın! Gülben Ergen'in tarifidir. Tencerede kaynatın, gün boyunca o suyu için. Şişkinlikten eser kalmıyor!"

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🍍 Ödem Atıcı Ananas Kabuğu Çayı

• Ananasın kabuklarını soy 🟡
• Kabukları 1 tencere suyla kaynat 🔥
• Suyunu süz, gün boyu iç 🫗
✅ 1 litre iç, ertesi gün ödem yok!

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🥕 KARACİĞERİ TEMİZLEYEN SÜPER KARIŞIM

Detoks yapmak isteyenler için de güçlü bir karışım öneren Saraçoğlu, pancar, zencefil, bal, havuç ve limon karışımının mucizevi etkilerinden bahsetti:

"Pancarı kaynatıyorsunuz, diğer malzemelerle birlikte blender'dan geçirip süzüyorsunuz. Hem arındırıyor hem de enerji veriyor."

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🥕 Karaciğer Detoksu İçeceği

• 1 adet pancar (haşlanmış)
• 1 havuç 🥕
• 1 parça zencefil 🧡
• 1 yemek kaşığı bal 🍯
• Yarım limonun suyu 🍋
→ Hepsini blender'da çek, süz ve iç!
💥 Hem arındırır hem enerji verir!

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🥗 GÜLŞAH SARAÇOĞLU İLHAMLI DİYET LİSTESİ

🌅 Kahvaltı
• 2 haşlanmış yumurta 🥚🥚
• Bol yeşillik 🥬
• 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
• 1 fincan şekersiz yeşil çay 🍵

🍽️ Öğle
• Izgara tavuk / balık 🍗🐟
• Zeytinyağlı salata 🥗
• 3-4 kaşık karabuğday, kinoa veya siyah pirinç 🍚

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🥒 Ara Öğün
• 1 adet yeşil elma 🍏
• 2 tam ceviz 🌰🌰

🌆 Akşam
• Sebze yemeği (zeytinyağlı ya da haşlama) 🥦🥕
• Yoğurt (1 kase, sade) 🥣
• 1 dilim avokado (isteğe bağlı) 🥑

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

🌙 Gece (isteğe bağlı)
• Ananas kabuğu çayı 🍍🫖

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

⚠️ UYARI:
Bu liste genel bir ilham niteliğindedir. Her bireyin metabolizması farklıdır. Diyete başlamadan önce mutlaka bir diyetisyen veya doktora danışın. Sağlık her şeyden önemlidir! ❤️

Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi! 43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği ödem attıran mucize tarif

FOTOĞRAFLAR: TAKVİM FOTOĞRAF ARŞİVİ, INSTAGRAM