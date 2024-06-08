Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan günler sonra acı paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın" | İlk yorum İlayda Alişan'dan...

Kariyeri boyunca Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi yapımlar başta olmak üzere oyunculuğu ile gönülleri fetheden Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. 38 yaşında mücadele ettiği kansere yenik düşen Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Günler sonra Gülşah Çomoğlu'nun acılı eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından yüreklere dokunan bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma ilk yorum ise İlayda Alişan'dan geldi.