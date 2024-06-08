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Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan günler sonra acı paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın" | İlk yorum İlayda Alişan'dan...

Kariyeri boyunca Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi yapımlar başta olmak üzere oyunculuğu ile gönülleri fetheden Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. 38 yaşında mücadele ettiği kansere yenik düşen Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Günler sonra Gülşah Çomoğlu'nun acılı eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından yüreklere dokunan bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma ilk yorum ise İlayda Alişan'dan geldi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 18:51 Güncelleme 08 Haziran 2024, 19:08
Gülşah Çomoğlu’nun eşi Gökhan Günal’dan günler sonra acı paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın | İlk yorum İlayda Alişan’dan... 1

Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, başarılı oyunculuğu ile milyonların takip ettiği isimler arasında yer alıyordu.

Gülşah Çomoğlu’nun eşi Gökhan Günal’dan günler sonra acı paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın | İlk yorum İlayda Alişan’dan... 2

2 senedir kanserle mücadele eden 38 yaşındaki Gülşah Çamoğlu, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Gülşah Çomoğlu’nun eşi Gökhan Günal’dan günler sonra acı paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın | İlk yorum İlayda Alişan’dan... 3

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurmuştu:

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