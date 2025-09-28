PODCAST CANLI YAYIN

Güllü’nün trajik ölümü sonrası Büşra Pekin’den yürek burkan paylaşım: “2 gün önce telefonla konuştuk"

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'den gelen acı haber sanat camiasını yasa boğdu. 52 yaşındaki sanatçı, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Aniden gelen bu trajik ölüm yıllardır sahnelerde arabeskin hüzünlü tınılarını dinleyicisine ulaştıran Güllü'nün sevenlerini derinden sarstı. Güllü'nün vefatı yalnızca hayranlarını değil, sanat dünyasının önde gelen isimlerini de yasa boğdu. Oyuncu Büşra Pekin sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 52 yaşında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Ani ölümü, sanat camiasında ve sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı.

Takvim Logo

Güllü'nün vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Takvim Logo

Ünlü oyuncu Büşra Pekin de bu isimlerden biri oldu.

Takvim Logo

"Hani Dertleşecektik"

Pekin, Güllü ile iki gün önce konuştuğunu belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Böyle nasıl bir coşkuyla… Hani buluşup tanışacak, dertleşecektik. İnanılmaz üzgünüm."

Takvim Logo

Sanatçı dostlarının ve hayranlarının benzer paylaşımları, Güllü'nün müzik dünyasında bıraktığı izleri bir kez daha hatırlattı.

Takvim Logo

Güllü Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Güllü için Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Takvim Logo

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sanatçı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Takvim Logo

Törene Duygusal Anlar Damga Vurdu

Cenaze sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi.

Takvim Logo

Tabut başında yükselen feryatlar, törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Sanatçının yakınları ve sevenleri, Güllü'yü son kez dualarla uğurladı.