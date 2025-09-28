Güllü’nün trajik ölümü sonrası Büşra Pekin’den yürek burkan paylaşım: “2 gün önce telefonla konuştuk"
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'den gelen acı haber sanat camiasını yasa boğdu. 52 yaşındaki sanatçı, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Aniden gelen bu trajik ölüm yıllardır sahnelerde arabeskin hüzünlü tınılarını dinleyicisine ulaştıran Güllü'nün sevenlerini derinden sarstı. Güllü'nün vefatı yalnızca hayranlarını değil, sanat dünyasının önde gelen isimlerini de yasa boğdu. Oyuncu Büşra Pekin sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: