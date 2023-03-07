Güllü'nün son halini gören tanıyamıyor! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti sosyal medya: "Eski halinden eser kalmamış"
Güllü'nün son halini gören tanıyamıyor! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti sosyal medyada Güllü'nün son haline,"Eski halinden eser kalmamış" , "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumları yağıyor. İşte Kasımpaşalı Güllü adını kullanan ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan 2 çocuk annesi Güllü'nün son hali...
Güllü'nün son halini gören tanıyamıyor! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti sosyal medyada Güllü'nün son haline, "Eski halinden eser kalmamış" yorumları yağıyor.
Geçtiğimiz aylarda 'Güllü ölldü' iddiasına tepki gösteren ünlü şarkıcı 70 kilo verdi bambaşka biri oldu... Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2017 yılında ise tüp mide ameliyatı olmuştu.
"OTOPARKÇI 'ABLA SEN ÖLMEDİN Mİ?' DEDİ"
"İki ay önce hakkımda 'öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi?' dedi." diyerek sitem eden Güllü geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN"
"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, evlilik defterini kapattığını açıklamıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadeleri kullanmıştı.