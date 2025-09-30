Güllü'nün sır gibi sakladığı 'Son isteği' ortaya çıktı! Meğer Ahmet Minguzzi için...
Sahne adıyla Güllü olarak tanınan usta sanatçı Gül Tut'un, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarstı. Güllü'nün vefatıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken sanatçının ölmeden önce hazırladığı parça yürekleri yaktı. Güllü'nün "Son İsteği" adlı şarkısında, 14 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye yer verdiği ortaya çıktı. Henüz yayınlanmayan şarkının sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
