Güllü'nün sır gibi sakladığı 'Son isteği' ortaya çıktı! Meğer Ahmet Minguzzi için...

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan usta sanatçı Gül Tut'un, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarstı. Güllü'nün vefatıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken sanatçının ölmeden önce hazırladığı parça yürekleri yaktı. Güllü'nün "Son İsteği" adlı şarkısında, 14 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye yer verdiği ortaya çıktı. Henüz yayınlanmayan şarkının sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan Güllü, henüz 15 yaşında düğün salonlarında sahneye çıkarak müzik kariyerine adım attı. Arabesk müziğin en sevilen kadın vokallerinden biri haline gelen Güllü, bir dönem müziğe ara verse de hem sahnedeki varlığı hem de özel hayatıyla gündemden hiç düşmedi.

Geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçının ani ölümü ise sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Güllü'nün ardında bıraktığı "Son İsteği" yürekleri dağladı
52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır" diye başladığı sözlerine "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" diye devam etti.

Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü belirtilirken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Ani ölümüyle sevenlerini derinden sarsan sanatçının ölmeden önce hazırladığı parça ise yürekleri yaktı. Güllü'nün "Son İsteği" adlı şarkısında, 14 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye yer verdiği ortaya çıktı.

Henüz yayınlanmayan şarkının sözleri ise dikkat çekti.

Beyaz Magazin'in haberine göre, güçlü sesiyle birçok şarkıya hayat veren arabesk ustası Güllü'nün, çıkacak yeni şarkısını 1 yıl önce Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı ortaya çıktı.

"AH ÇOCUK SANA NASIL KIYDILAR"

Gizli bir şekilde 'Son İsteği' adlı parçası üzerinde çalışan Güllü'nün, Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

İşte 'Son İsteği' şarkısının bazı sözleri:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

ÇOCUKLARI KONUŞTU

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü hala gizemini korurken çocukları dehşet gecesini anlattı.

"KİMSEYLE KÖTÜ DEĞİLDİ"

Yoldayken annesi Tut'un evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük.

Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir"

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti. Her iki genç de olay gecesi Güllü'nün yaklaşık 2-3 şişe alkol aldığını söyledi.

"KEYFİ YERİNDEYDİ"

Olay gecesi aynı binada yaşayan komşularından Engin Emir, 26 Eylül'de saat 01.30 civarında bağrışma sesleri duyduğunu, aşağı indiklerinde Güllü'yü kanlar içinde yerde bulduklarını belirtti. Güllü'nün komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise sanatçıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi Tuğyan adlı kızı ve Sultan adlı yakın arkadaşıyla evde olduklarını, son görüşmesinde Güllü'nün "keyifli" göründüğünü anlattı.