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Güllü’nün şüpheli ölümünde dev dava başlıyor! Oğlu sosyal medyadan çağrıda bulundu: "Adaleti birlikte arayalım"

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar kan dondurdu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, mesaj kayıtları ve bilirkişi raporları doğrultusunda kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğü kanaatine vardı. Duruşma öncesi video yayınlayan Tuğberk Yağız Gülter, "Kendi adıma değil annemin adına oradayım, beni yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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Güllü’nün oğlundan duruşma öncesi destek çağrısı

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada yargılama süreci başlıyor. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesi, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet istemi

TUĞYAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Sanık sandalyesinde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yer alacak. Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Tuğberk Yağız Gülter Instagram’dan video paylaştı

Duruşma öncesi Instagram hesabından video paylaşan Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerine çağrıda bulundu.

Annemi yalnız bırakmayın, adaleti birlikte arayalım

"ADALETİ BİRLİKTE ARAYALIM"

Gülter açıklamasında, "Duruşmadan bir gün önce buradan çağrı yapmak istiyorum. Annemin tüm sevenlerine ve bu dosyada yanımda olan herkese sesleniyorum. Yarınki duruşmada annemin adına beni yalnız bırakmamaları için, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi orada bekliyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım" ifadelerini kullandı.

Kardeşim hakkında ne düşündüğünün önemi yok

Kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine de konuşan Gülter, "Benim neye inandığımın bu dosyanın yargısal sürecinde bir anlamı yok. Kendinizi benim yerime koyun; annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline ne inanmak istiyor ne de böyle bir şeyle karşılaşmak istiyorum. Ben yarınki duruşmaya kendi adıma değil, annemin adına orada olacağım" dedi.

Davada kardeşi olarak değil, annesinin oğlu olarak bulunacak

"GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKSIN"

Tuğberk Yağız Gülter daha önce yaptığı açıklamada ise aile içindeki sorunlara değinerek, "Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın: Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede mesaj kayıtları ve ses çözümleri incelendi

"ÖNCEDEN TASARLADI"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrası davranışların birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık: Annesini önceden tasarlayarak öldürdü

İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini "önceden tasarlayarak öldürdüğü" değerlendirmesine yer verildi ve "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Arkadaşına yalan tanıklıktan 4 yıl hapis istendi

Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim'de Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Güllü 90’lı yıllarda Kasımpaşalı Güllü olarak tanındı

GÜLLÜ KİMDİR?

Gül Tut, sahne adıyla Güllü, 15 Ekim 1973'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Türk fantezi ve arabesk müzik sanatçısıdır. 1990'lı yıllarda "Kasımpaşalı Güllü" olarak tanınmış, özellikle Roman havaları ve arabesk eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Güllü, müzik kariyerine uzun yıllar devam etmiş ve birçok albüme imza atmıştır. 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetmiştir.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin