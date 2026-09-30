Güllü’nün şüpheli ölümünde dev dava başlıyor! Oğlu sosyal medyadan çağrıda bulundu: "Adaleti birlikte arayalım"
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar kan dondurdu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, mesaj kayıtları ve bilirkişi raporları doğrultusunda kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğü kanaatine vardı. Duruşma öncesi video yayınlayan Tuğberk Yağız Gülter, "Kendi adıma değil annemin adına oradayım, beni yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.
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