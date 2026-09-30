Güllü’nün şüpheli ölümünde dev dava başlıyor! Oğlu sosyal medyadan çağrıda bulundu: "Adaleti birlikte arayalım"

"GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKSIN"

Tuğberk Yağız Gülter daha önce yaptığı açıklamada ise aile içindeki sorunlara değinerek, "Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın: Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?" ifadelerini kullanmıştı.