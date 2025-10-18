Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı: Bize kim iftira attıysa bedelini ödeyecek!

Bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Neler söylemek istersiniz?

Hakkımızda kim günahımızı alıp, iftira atıyorsa onlardan şikayetçi olduk. Avukatımız gerekli işlemleri başlattı, devam da edecek. Bizim amacımız maddiyat değil, biz onur mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte çok yıpratıldık. Büyük iftiralara maruz kaldık. Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek. Benim de kardeşimin de ciğeri yanıyor. Annemin ölümünün ardından yasımızı bile tutamadık. Biz çekirdek bir aileyiz, aramızda çok güçlü sevgi bağımız var. Ben bir kız çocuğu annesiyim. Onu nasıl büyüttüğümü bir Allah bir ben bir de annem bilir. Benim adımı ağızlarına almadan önce bir anne olduğumu lütfen düşünsünler. Bizim ciğerimiz yanıyor, acımızı yaşamak istiyoruz.