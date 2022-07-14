Gülen Gözler’de Yaşar Usta’nın en küçük kızıydı! Lale Ilgaz son haliyle hayran bıraktı! Itır Esen ile Müjde Ar’ın biricik kardeşi...

Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi Gülen Gözler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.