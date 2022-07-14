Gülen Gözler’de Yaşar Usta’nın en küçük kızıydı! Lale Ilgaz son haliyle hayran bıraktı! Itır Esen ile Müjde Ar’ın biricik kardeşi...
Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi Gülen Gözler, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Itır Esen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı filmde Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali de merak edildi. Çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirilen Gülen Gözler'le adını duyuran ünlü oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Yaşar Usta'nın gözbebeği Lale Ilgaz'ın son hali...
14.07.2022 22:33 - Son Güncelleme: 14.07.2022 22:33
Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi Gülen Gözler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Itır Esen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen, Halit Akçatepe, Şevket Altuğ, Nejat Gürçen, Sevda Aktolga, Ahmet Sezerel gibi birçok başarılı ismin yer aldığı film, yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirilen Gülen Gözler'de Yaşar Usta'nın en küçük kızı Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.