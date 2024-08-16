Güldür Güldür’ün yıldızları Alper Kul ile Aylin Kontente çocuklarıyla tatilde! Küçük oğlu annesine benzetildi: “Kopyası gibi...”

İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile 18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren Alper Kul, eşi ve çocuklarıyla tatil için Çeşme'ye gitti. Son olarak Güldür Güldür Show'da birlikte rol alan ünlü çift, Çiftlikköy'deki bir plajda TAKVİM objektifine takıldı. Kul, çocukları Arel ve Leo ile birlikte Çeşme'de adrenalin dolu bir gün geçirirken ünlü çiftin minik oğulları annesine benzetildi. İşte Alper Kul ve Aylin Kontente'nin sır gibi sakladıkları çocukları...