Güldür Güldür’ün yıldızları Alper Kul ile Aylin Kontente çocuklarıyla tatilde! Küçük oğlu annesine benzetildi: “Kopyası gibi...”

İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile 18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren Alper Kul, eşi ve çocuklarıyla tatil için Çeşme'ye gitti. Son olarak Güldür Güldür Show'da birlikte rol alan ünlü çift, Çiftlikköy'deki bir plajda TAKVİM objektifine takıldı. Kul, çocukları Arel ve Leo ile birlikte Çeşme'de adrenalin dolu bir gün geçirirken ünlü çiftin minik oğulları annesine benzetildi. İşte Alper Kul ve Aylin Kontente'nin sır gibi sakladıkları çocukları...
İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile 18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren Alper Kul'un bu evlilikten Arel ve Leo adında iki oğlu oldu.
Son olarak Güldür Güldür Show'da birlikte rol alan ünlü çiftten Alper Kul önceki gün oğullarıyla tatilde TAKVİM objektiflerine yansıdı.
Kul, çocukları Arel ve Leo ile birlikte Çeşme'de adrenalin dolu bir gün geçirdi. Çiftlikköy'deki bir plaja giden aile, denizin en eğlenceli taşıtlarından olan ringoya bindi.