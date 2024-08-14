Güldür Güldür’ün yıldızı Alper Kul bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Aylin Kontente’nin gelin gittiği memleket...

Güldür Güldür programıyla hafızalara kazınan Alper Kul ile Aylin Kontente, 18 Aralık 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Leo ve Arel adlarında iki evladı olan çift, Güldür Güldür programının televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatları merak edilip araştırılan çiftten Kul'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aylin Kontente hangi memlekete gelin gitmiş...
Güldür Güldür programıyla hafızalara kazınan Alper Kul ile Aylin Kontente, 18 Aralık 2012 tarihinde nikah masasına oturdu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin Arel ve Leo adlarını verdikleri iki erkek evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, Güldür Güldür programının televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.