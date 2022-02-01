Güldür Güldür’ün yıldızı Ali Sunal’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın gelinini gören hayran kaldı
Güldür Güldür'ün yıldızı Ali Sunal'ın gözünden sakındığı eşine bakın! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının sunuculuğunu üstelenen Ali Sunal'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Gökçe Bahadır ile 2011-2012 yılları arasında evli kalan Ali Sunal'ın 2018'de nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın biricik oğlu Ali Sunal'ın güzel eşi...
01.02.2022 20:49
- Son Güncelleme: 01.02.2022 20:49
Ünlü oyuncu Ali Sunal, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Gökçe Bahadır ile 2011-2012 yılları arasında evli kalan Ali Sunal'ın 2018'de nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı.