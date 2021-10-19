Güldür Güldür’ün yıldızı Ali Sunal memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı Ali Sunal bakın aslen nereli çıktı
Güldür Güldür'ün yıldızı Ali Sunal memleketiyle şaşırttı! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show adlı eğlence programının sunuculuğunu üstlenen Sunal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ali Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Nazlı Kurbanzade ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Ali Sunal'ın memleketi...
19.10.2021 22:10
- Son Güncelleme: 19.10.2021 22:10
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuğu olan Ali Sunal'ın özellikle memleketi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Ali Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.