Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Toygan Avanoğlu, önceki gün eşi ve çocuğuyla birlikte kar paylaşımı yaptı. Eşinin kim olduğunu görenlerse şaştı kaldı.

25.01.2022 12:39 - Son Güncelleme: 25.01.2022 12:39
Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının oyuncu kadrosuna dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

Yapımın yeni sezonunda boy gösteren Avanoğlu'nun özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

"Toygan Avanoğlu evli mi? Toygan Avanoğlu'nun eşi kim?" sorularının yanıtını Avanoğlu'nun son paylaşımını görünce şaştı kaldı. Toygan Avanoğlu'nun şarkıcı ve oyuncu eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.

Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

İşte başta Toygan Avanoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım

ASLIHAN GÜNER

SON DAKİKA