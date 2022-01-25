Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım
Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Toygan Avanoğlu, önceki gün eşi ve çocuğuyla birlikte kar paylaşımı yaptı. Eşinin kim olduğunu görenlerse şaştı kaldı.
25.01.2022 12:39
- Son Güncelleme: 25.01.2022 12:39
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının oyuncu kadrosuna dahil oldu.
"Toygan Avanoğlu evli mi? Toygan Avanoğlu'nun eşi kim?" sorularının yanıtını Avanoğlu'nun son paylaşımını görünce şaştı kaldı. Toygan Avanoğlu'nun şarkıcı ve oyuncu eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.